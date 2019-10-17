Черчесов: некоторые моменты в игре Баринова повторяются, нам такое не подходит

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о дебюте в национальной команде полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Мы ситуативно смотрим на состояние каждого игрока и их травмы. Если видим, что игрок может усугубить травму или будет играть 50 на 50, то лишний раз не выпустим. Мы отслеживаем каждого и всегда даём проявить себя.

Баринов был готов, поэтому играл. Если бы не был готов, не играл бы. Во второй игре мы видели, что у него проблемы с голеностопом. У нас есть врачи, которые помогают. Они всегда сравнивают риски, и он мог играть, но ушёл бы с поля. С Шотландией он играл с первых минут, дебютировал в основе. Парочку минут налаживал контакт с Оздоевым, а потом они вели игру и ни у кого не возникло вопросов. Главное, чтобы он развивался. Шотландию мы ещё не разбирали, но ему нужно обратить внимание на некоторые моменты. Они повторяются от игры к игре. У него некоторые моменты зафиксированы в голове, и это надо менять. Для нашего уровня такое не подходит", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».