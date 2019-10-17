Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе со стороны «Интера» к форварду «Зенита» и национальной команды Артёму Дзюбе.

«Когда дети выводили сборную на Шотландию, то из тепла они вышли на улицу. Им стало холодно, поэтому наши футболисты отдали им кофты. Это один из характерных моментов и штрихов нашей сборной. Этого никто не готовил, но хотелось бы, чтобы это оценили.

Что касается Дзюбы и слухов про «Интер», если бы ему было 18 лет, я бы ему советовал. А сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной. Всё полезно, если он уверен в своём выборе. Хотелось бы, чтобы Дзюба и «Зенит» спокойно сели и всё решили в одну или другую сторону, чтобы наш капитан был спокоен и готовился к Евро", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».