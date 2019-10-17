Гюндоган: возможно, «Манчестер Сити» сейчас не стоит смотреть на таблицу АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о ситуации в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Когда находишься на вершине таблицы, всегда чувствуешь себя хорошо. Сейчас тяжело смотреть на таблицу, поскольку мы не занимаем первое место и есть приличное отставание.

Возможно, сейчас нам не стоит смотреть на таблицу. В ближайшие месяцы у нас будет много возможностей всё изменить, но сейчас с этим просто нужно смириться», — цитирует Гюндогана пресс-служба «горожан».

После восьми туров таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», набравший 24 очка. «Сити» (16) идёт вторым.

В 9-м туре команда Хосепа Гвардиолы на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 19 октября, начало — в 19:30 мск.