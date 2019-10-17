Черчесов: Тедеско — молодой парень, разберётся в «Спартаке» и без моих советов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о новом главном тренере московского «Спартака» Доменико Тедеско.

«Не знаком с Тедеско. Даже не слышал его слова обо мне, спасибо, обязательно прочту. Говоря о совмещении, видите, как всё сложилось. Значит, я правильно сказал, что о совмещении никто не думает. Оставьте в покое клуб, не беспокойте людей. Есть главный тренер «Спартака», которому пожелаем удачи, побед клубу и подготовки футболистов для сборной.

Что бы пожелал иностранному тренеру «Спартака»? Это сложно. Давайте вспомним Гуллита, тренировавшего «Терек». Когда я пришёл после него, чувствовал себя как дома, потому что родился в ста километрах оттуда. Мне ничего не надо было объяснять. А Гуллиту тяжело было объяснить, что такое Кавказ, а ведь там ходили автоматчики. Для меня это было, будто игрушки в детском саду, а для него — оружие. Советов здесь давать нельзя. Во что человек верит, в том он и должен убеждать. Тренер «Спартака» — молодой парень, разберётся и без нас. А если попросит совета, мы всегда готовы помочь», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».