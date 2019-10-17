Агент прокомментировал ситуацию с будущим Мельгарехо в «Спартаке»

Хуан Апплеярд, агент полузащитника «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, прокомментировал ситуацию относительно будущего своего клиента.

«Сейчас Лоренсо — игрок „Спартака“. Он хочет делать свою работу. Думаю, с новым тренером всё будет идти как надо. Я прилечу в Москву в январе, чтобы узнать намерения клуба в отношении Мельгарехо», — сказал Апплеярд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мельгарехо перешёл в «Спартак» в феврале 2016 года из краснодарской «Кубани». В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги. На счету парагвайца один забитый мяч. Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2020 года.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 12-е место. В активе красно-белых 14 очков после 12 матчей.