Дмитрий Сенников побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
Сегодня, 17 октября, в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников.
Фоторепортаж из редакции подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.
- 17 октября 2019
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