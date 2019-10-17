Дмитрий Сенников побывал в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции

Сегодня, 17 октября, в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников.



Фоторепортаж из редакции подготовлен специальным фотокорреспондентом «Чемпионата» Алёной Сахаровой.