В «Интере» ожидают, что «Локомотив» выкупит контракт Жоау Мариу

Руководство «Интера» ожидает, что «Локомотив» выкупит контракт полузащитника Жоау Мариу по окончании срока аренды, сообщает Calciomercato.com.
Согласно информации источника, главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте не рассчитывает на 26-летнего хавбека, поэтому миланский клуб рассчитывает продать его следующим летом. Выступления португальца за «Локомотив» вызвали в «Интере» позитивную реакцию, так как «железнодорожники» остались довольны игрой футболиста. Полузащитник, как надеются на «Джузеппе Меацца», тоже будет не прочь перейти в команду, которая стабильно выступает в еврокубках. «Нерадзурри» уже оценили полузащитника в € 18 млн.
Напомним, Мариу перешёл в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды. Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона. Португалец провёл за «железнодорожников» 5 матчей в РПЛ и сделал 2 результативные передачи.
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