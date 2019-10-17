В «Манчестер Сити» разочарованы календарём АПЛ на Boxing Day

Главный операционный директор «Манчестер Сити» Омар Беррада поделился мнением о расписании матчей в английской Премьер-лиге на Boxing Day.

«Горожане» проведут выездную встречу с «Вулверхэмптоном» 27 декабря (начало — в 19:45 по местному времени), а 29 декабря на своём поле сыграют с «Шеффилд Юнайтед» (начало — в 18:00).

«Мы разочарованы, что расписание будет настолько плотным на Рождество. Матчи в Премьер-лиге требуют хорошей физической готовности. Не рекомендуется играть дважды менее чем за 48 часов, поскольку футболистам не хватает времени, чтобы правильно восстановиться.

Понимаем, что вещатели являются важным фактором при составлении календаря, однако мы также должны заботиться о благополучии игроков, спортивной честности и качестве продукта.

У нас был открытый диалог с руководством лиги, во время которого мы обсудили другие варианты, но в конечном итоге нам придётся смириться с таким решением», — приводит слова Беррады Manchester Evening News.