Стало известно расписание матчей «Спартака» на январском турнире в США

Официальный «твиттер» Florida Cup опубликовал расписание матчей турнира, который пройдёт в январе 2020 года в американском городе Орландо и участие в котором примут московский «Спартак», бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийский «Атлетико Насьональ».

Расписание матчей турнира:

15 января: «Спартак» — «Коринтианс», «Палмейрас» — «Атлетико Насьональ»

18 января: «Спартак» — «Палмейрас», «Атлетико Насьональ» — «Коринтианс»

Фото можно посмотреть в «твиттере» Florida Cup.

На турнире каждая из команд проведёт по два матча. Победителем Florida Cup станет команда, набравшая больше всех очков.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 12-е место. В активе красно-белых 14 очков после 12 матчей.