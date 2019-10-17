Пике и Дембеле присоединятся к забастовке в Каталонии
Защитник «Барселоны» Жерар Пике и нападающий Усман Дембеле в знак солидарности с протестующими в Каталонии перенесли завтрашнюю тренировку на субботу, сообщает AS.
Акции протеста начались в Каталонии после судебных приговоров девяти политическим лидерам региона, которые выступают за его независимость. Завтра, 18 октября, запланирована общая забастовка.
Пике и Дембеле из-за дисквалификации пропустят выездной матч 9-го тура испанской Примеры с «Эйбаром», который состоится 19 октября. У защитника перебор «горчичников», а форвард в предыдущем туре получил красную карточку.
Напомним, ранее из-за протестов в Каталонии встречу 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» перенесли с 26 октября на 18 декабря.
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