Эшли Коул вернулся в «Челси». Он возглавил команду академии U15

Бывший игрок «Челси» Эшли Коул вернулся в клуб в качестве тренера. 38-летний англичанин возглавил команду академии лондонцев U15, сообщает пресс-служба синих на официальном сайте.
Коул выступал за «Челси» с 2006 по 2014 год. Вместе с лондонцами защитник стал чемпионом английской Премьер-лиги (2010), четыре раза выиграл Кубок Англии (2007, 2009, 2010, 2012), а также завоевал титулы Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013).
До перехода в «Челси» Эшли выступал за лондонский «Арсенал» и «Кристал Пэлас», а после ухода из клуба — за «Рому», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Дерби Каунти». Коул завершил карьеру футболиста в середине августа 2019 года.
Напомним, основную команду лондонцев возглавляет Фрэнк Лэмпард, которые ранее играл с Коулом в «Челси», а затем тренировал его в «Дерби Каунти».
- 17 октября 2019
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