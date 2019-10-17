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Месси: тер Штеген и Нойер — вратари одного уровня

Месси: тер Штеген и Нойер — вратари одного уровня
Футбол / Испания 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о конкуренции за место в воротах сборной Германии между одноклубником, Марком-Андре тер Штегеном, и Мануэлем Нойером («Бавария»).

«Это два великолепных вратаря. У них схожие характеристики. Они очень хорошо читают игру. Игра ногами вполне позволяет им выступать на одной из позиций в полузащите. Они очень хорошо действуют на линии ворот. Хорошо знаю Марка и могу говорить о нём, но я не видел, как тренируется Нойер. Обычно я не смотрю матчи с его участием. Но считаю, что эти два вратаря — одинакового уровня», — приводит слова Месси Marca.

Напомним, ранее тер Штеген выразил разочарование из-за того, что не получает игровой практики в сборной Германии.

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