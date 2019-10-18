И. Попов: «Зенит» всегда впечатляет

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился мнением о предстоящем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча пройдёт в субботу, 19 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Дай бог, чтобы все вернулись из расположения своих сборных без травм. Будем усердно готовиться к этой встрече. «Зенит» всегда впечатляет, не только в этом сезоне. У них сильная команда, хороший подбор игроков и отличный тренер. Сергей Семак — серьёзный молодой специалист с хорошим мышлением. Нам будет непросто, но всё может быть», — приводят слова Попова «Известия».
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Ростов» занимает 2-е место, «Зенит» — 4-е. Обе команды набрали по 26 очков. Столько же имеют лидирующий «Локомотив» и идущий третьим «Краснодар».
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