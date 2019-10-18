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Лэмпарду не нравится идея увеличения количества матчей в Лиге чемпионов

Лэмпарду не нравится идея увеличения количества матчей в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал предложение увеличить количество матчей в Лиге чемпионов.

«Будучи тренером, я ощущаю нагрузку матчей больше, чем когда был профессиональным футболистом. Тренеры пытаются сохранить свою команду свежей, и это является настоящим вызовом для нас, учитывая количество турниров.

Если вы спросите меня, можем ли мы провести больше матчей в еврокубках, я отвечу, что их вряд ли можно вписать в наш плотных график. Мне было бы трудно поддерживать уровень качества и свежести футболистов.

Возникнет много дискуссий, как это будет работать на практике. Думаю, сейчас всё более-менее нормально. Мне нравится нынешний формат», — приводит слова 41-летнего специалиста Sky Sports.

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