Лэмпарду не нравится идея увеличения количества матчей в Лиге чемпионов
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал предложение увеличить количество матчей в Лиге чемпионов.
«Будучи тренером, я ощущаю нагрузку матчей больше, чем когда был профессиональным футболистом. Тренеры пытаются сохранить свою команду свежей, и это является настоящим вызовом для нас, учитывая количество турниров.
Если вы спросите меня, можем ли мы провести больше матчей в еврокубках, я отвечу, что их вряд ли можно вписать в наш плотных график. Мне было бы трудно поддерживать уровень качества и свежести футболистов.
Возникнет много дискуссий, как это будет работать на практике. Думаю, сейчас всё более-менее нормально. Мне нравится нынешний формат», — приводит слова 41-летнего специалиста Sky Sports.
Эшли Коул вернулся в «Челси». Он возглавил команду академии U15
- 18 октября 2019
-
01:02
-
00:59
-
00:34
-
00:33
-
00:19
- 17 октября 2019
-
23:58
-
23:44
-
23:22
-
23:08
-
22:52
-
22:48
-
22:36
-
22:17
-
22:15
-
21:57
-
21:37
-
21:35
-
21:26
-
21:26
-
21:20
-
21:11
-
21:09
-
21:07
-
21:03
-
20:59
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:59
-
19:55
-
19:35
-
19:21
-
19:20
-
18:53
-
18:53
Партнерский контент