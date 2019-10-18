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Эмери отреагировал на слова Озила, назвавшего себя козлом отпущения в «Арсенале»

Эмери отреагировал на слова Озила, назвавшего себя козлом отпущения в «Арсенале»
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал слова полузащитника Месута Озила, который считает себя козлом отпущения в команде.

«Мы на своём пути и живем в настоящем. Ищем лучший способ быть конкурентоспособными, чтобы играть в каждом матче, демонстрируя свои лучшие качества и менталитет.

Озил важен для нас. Иногда футболист может играть важную роль на поле, иногда — на скамейке запасных, а иногда — готовясь к следующей встрече. Это наш подход. Именно так мы хотим работать с 25 игроками в команде.

Всё это относится и к Месуту. В течение последних трёх недель он работает, чтобы стать лучше. Если он нам понадобится, мы будем использовать его на поле», — приводит слова Эмери Goal.

В нынешнем сезоне Озил принял участие только в двух матчах.

Юнгберг может возглавить «Арсенал» в случае увольнения Эмери
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