Эмери отреагировал на слова Озила, назвавшего себя козлом отпущения в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал слова полузащитника Месута Озила, который считает себя козлом отпущения в команде.
«Мы на своём пути и живем в настоящем. Ищем лучший способ быть конкурентоспособными, чтобы играть в каждом матче, демонстрируя свои лучшие качества и менталитет.
Озил важен для нас. Иногда футболист может играть важную роль на поле, иногда — на скамейке запасных, а иногда — готовясь к следующей встрече. Это наш подход. Именно так мы хотим работать с 25 игроками в команде.
Всё это относится и к Месуту. В течение последних трёх недель он работает, чтобы стать лучше. Если он нам понадобится, мы будем использовать его на поле», — приводит слова Эмери Goal.
В нынешнем сезоне Озил принял участие только в двух матчах.
- 18 октября 2019
-
01:02
-
00:59
-
00:34
-
00:33
-
00:19
- 17 октября 2019
-
23:58
-
23:44
-
23:22
-
23:08
-
22:52
-
22:48
-
22:36
-
22:17
-
22:15
-
21:57
-
21:37
-
21:35
-
21:26
-
21:26
-
21:20
-
21:11
-
21:09
-
21:07
-
21:03
-
20:59
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:59
-
19:55
-
19:35
-
19:21
-
19:20
-
18:53
-
18:53