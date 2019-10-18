PES 20 предложил Рибери свою игру после возмущений хавбека на фото в FIFA 20

Разработчики eFootball PES 2020 ответили полузащитнику «Фиорентины» Франку Рибери, который обратился к создателям видеоигры FIFA 20, увидев своё изображение в симуляторе.
«Не так давно играл в FIFA20 с моими детьми. Привет, EA SPORTS (создатель видеоигры FIFA 20. — Прим. „Чемпионата“)… Кто этот парень?» — написал 36-летний футболист в своём «твиттере».
Фото можно посмотреть в «твиттере» Франка Рибери.
Страница eFootball PES ответила Рибери, прикрепив скриншот своей модели футболиста из футсима.
«Эй, Франк! Ты знаешь этого парня?», — говорится в сообщении eFootball PES 2020 в «твиттере».
Соответствующую запись можно посмотреть в «твиттере» eFootball PES 2020.
Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.
- 18 октября 2019
-
03:03
-
02:10
-
01:43
-
01:02
-
00:59
-
00:34
-
00:33
-
00:19
- 17 октября 2019
-
23:58
-
23:44
-
23:22
-
23:08
-
22:52
-
22:48
-
22:36
-
22:17
-
22:15
-
21:57
-
21:37
-
21:35
-
21:26
-
21:26
-
21:20
-
21:11
-
21:09
-
21:07
-
21:03
-
20:59
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:59
-
19:55
-
19:35
-
19:21