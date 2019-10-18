PES 20 предложил Рибери свою игру после возмущений хавбека на фото в FIFA 20

Разработчики eFootball PES 2020 ответили полузащитнику «Фиорентины» Франку Рибери, который обратился к создателям видеоигры FIFA 20, увидев своё изображение в симуляторе.

«Не так давно играл в FIFA20 с моими детьми. Привет, EA SPORTS (создатель видеоигры FIFA 20. — Прим. „Чемпионата“)… Кто этот парень?» — написал 36-летний футболист в своём «твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Франка Рибери.

Страница eFootball PES ответила Рибери, прикрепив скриншот своей модели футболиста из футсима.

«Эй, Франк! Ты знаешь этого парня?», — говорится в сообщении eFootball PES 2020 в «твиттере».

Соответствующую запись можно посмотреть в «твиттере» eFootball PES 2020.

Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.