Газизов: в матче с ЦСКА на поле будет жарко
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями перед предстоящим матчем РПЛ с ЦСКА.
«Обе команды будут максимально мотивированы в этом матче. К нам в гости приезжает настоящий гранд отечественного футбола. Думаю, на поле будет жарко.
За счёт чего мы так удачно играем с топ-клубами? Это просто стечение обстоятельств. Нам бы хотелось столь же стабильно побеждать наших прямых конкурентов», – приводят слова Газизова «Известия».
В прошлом туре армейцы проиграли в домашнем матче «Ростову» со счётом 1:3. Отставание от четвёрки лидеров турнирной таблицы составляет всего одно очко. «Уфа» в этом сезоне уже побеждала «Ростов» (2:0), «Зенит» (1:0) и «Спартак» (1:0).
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