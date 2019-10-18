Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Газизов: в матче с ЦСКА на поле будет жарко

Газизов: в матче с ЦСКА на поле будет жарко
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями перед предстоящим матчем РПЛ с ЦСКА.

«Обе команды будут максимально мотивированы в этом матче. К нам в гости приезжает настоящий гранд отечественного футбола. Думаю, на поле будет жарко.

За счёт чего мы так удачно играем с топ-клубами? Это просто стечение обстоятельств. Нам бы хотелось столь же стабильно побеждать наших прямых конкурентов», – приводят слова Газизова «Известия».

В прошлом туре армейцы проиграли в домашнем матче «Ростову» со счётом 1:3. Отставание от четвёрки лидеров турнирной таблицы составляет всего одно очко. «Уфа» в этом сезоне уже побеждала «Ростов» (2:0), «Зенит» (1:0) и «Спартак» (1:0).

Егоров ответил на призыв «Уфы» уволить его из-за проблем с судейством
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019