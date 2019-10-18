Представлен логотип Кубка Америки — 2020

КОНМЕБОЛ презентовала логотип Кубка Америки 2020 года. Турнир пройдёт на территории Аргентины и Колумбии, поэтому в представленной эмблеме использованы цвета этих государств.
«Цвета принимающих стран, Аргентины и Колумбии, вместе со ссылками на союз континента и фанатов, поле и солнце, играют главную роль в изображении Кубка Америки — 2020», — написано на странице турнира в «Твиттере».
Кубок Америки 2020 года — 47-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, который будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 в Аргентине и Колумбии. Это будет первый раз, когда турнир примет не одна страна, с 1983 года, когда он проводился в разных странах.
Начиная с этого года турнир будет проходить раз в четыре года по чётным годам, а следующий турнир состоится в 2024 году.
В турнире, как обычно, будут участвовать 12 сборных (в том числе две приглашённые).
Посмотреть фото можно в «твиттере» Кубка Америки.
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