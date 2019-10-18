Вудворд: взгляды Сульшера полностью совпадают с тремя главными целями «МЮ»

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд высказался о работе главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.



«Взгляды Уле полностью совпадают с тремя главными целями клуба: мы должны выигрывать трофеи, играть в атакующий футбол и давать шанс молодым игрокам. В прошлом сезоне мы были лидерами Премьер-лиги по минутам, проведённым на поле нашими воспитанниками. Мы должны гордиться тем, что наши вложения в академию начали приносить плоды. В этом направлении предстоит провести ещё много работы в ближайшие годы. Это остаётся сердцем клуба.



Середина прошлого сезона, когда пришёл Уле, в большей степени показывает, чего мы хотим добиваться и где хотим быть. Мы видели команду, играющую в быстрый и подвижный футбол с чёткой демонстрацией стиля и философии, которые хочет видеть тренер. Также Уле вернул в коллектив дисциплину, которой нам не хватало в последние годы. Он строит состав, который уважает историю клуба и в котором каждый игрок уважает своего партнёра. Никто не больше клуба», — цитирует Вудворда Manchester Evening News.

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