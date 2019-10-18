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«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 13-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20: расписание матчей 13-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 18 октября, матчем грозненского «Ахмата» и московского «Локомотива» стартует 13-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

В 13-м туре состоятся следующие встречи:

18 октября
«Ахмат» – «Локомотив» (Грозный, 19:30 мск)

19 октября
«Тамбов» – «Урал» (Саранск, 14:00 мск)
«Спартак» – «Рубин» (Москва, 16:30 мск)
«Зенит» – «Ростов» (Санкт-Петербург, 19:00 мск)

20 октября
«Оренбург» – «Крылья Советов» (Оренбург, 11:30 мск)
«Уфа» – ЦСКА (Уфа, 14:00 мск)
«Арсенал» – «Сочи» (Тула, 16:30 мск)
«Динамо» – «Краснодар» (Москва, 19:00 мск)

С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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