Панов, Павленко, Алдонин, Билялетдинов — в финальных матчах «Спортволны»
В Турции продолжается международный футбольный фестиваль «Спортивная волна». Финальные матчи состоятся сегодня, 18 октября.
Команда Александра Панова в матче за 3-е место в дивизионе «Мастерс» встретится с командой Александра Павленко и Динияра Билялетдинова «Пьём-Бежим». В финале Серебряного кубка сойдутся «Казаньоргсинтез» и «Автопилот». Молодёжный и ветеранский составы ЦДКА вышли в финал «Суперлиги» и «Мастерс» соответственно. В «Суперлиге» «армейцы» сыграют с «Трансконтейнером» в «Мастерс» с командой Marvel.
Видео доступно в YouTube-канале «СтудиоФормат Про».
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