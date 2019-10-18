Максименко: спартаковский дух всё-таки существует!

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко высказался о своём пребывании в клубе.



«Мои слова о том, что я готов провести в «Спартаке» всю игровую карьеру? Готов повторить эти слова. Правда, пока никто подобного контракта мне не предлагал.



Я попал в академию довольно поздно, в 15 лет. Но за эти годы действительно проникся атмосферой и спартаковским духом. Не знаю, как это объяснить, но он всё-таки существует! Я привык к красно-белым стенам на базе, к красно-белой экипировке, к нашим уникальным болельщикам и потрясающему стадиону… Я уже прижился тут, мне комфортно. При этом, конечно, есть определённые амбиции и желание попробовать себя в Европе. В особенности это касается клубов из ведущих европейских лиг», — приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».

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