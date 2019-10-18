Фанаты «Спортинга» устроили драку после вылета из Кубка от клуба 3-го дивизиона

«Спортинг» проиграл клубу 3-го дивизиона «Алверка» в гостевом матче 1/32 финала Кубка Португалии со счётом 0:2.
Как сообщает O Jogo, фанаты лиссабонцев не простили команде вылет из соревнования. В ходе встречи они оскорбляли футболистов и президента клуба Фредерико Варандаса, после чего устроили драку за пределами стадиона. Полиции пришлось вмешаться в происходящее. Команда сумела покинуть арену лишь спустя несколько часов под усиленным контролем полицейских.
После матча Варандас в беседе с журналистами сделал короткое заявление следующего содержания: «Произошедшее на поле нельзя оправдать. Нам стыдно, и команда должна отреагировать на это поражение».
«Спортинг» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от первой строчки на 8 очков.
- 18 октября 2019
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