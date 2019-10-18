Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты «Спортинга» устроили драку после вылета из Кубка от клуба 3-го дивизиона

Фанаты «Спортинга» устроили драку после вылета из Кубка от клуба 3-го дивизиона
Футбол / Прочие турниры 0

«Спортинг» проиграл клубу 3-го дивизиона «Алверка» в гостевом матче 1/32 финала Кубка Португалии со счётом 0:2.

Как сообщает O Jogo, фанаты лиссабонцев не простили команде вылет из соревнования. В ходе встречи они оскорбляли футболистов и президента клуба Фредерико Варандаса, после чего устроили драку за пределами стадиона. Полиции пришлось вмешаться в происходящее. Команда сумела покинуть арену лишь спустя несколько часов под усиленным контролем полицейских.

После матча Варандас в беседе с журналистами сделал короткое заявление следующего содержания: «Произошедшее на поле нельзя оправдать. Нам стыдно, и команда должна отреагировать на это поражение».

«Спортинг» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от первой строчки на 8 очков.

Игрок «Спортинга» — главный неудачник недели. Хуже чем он сыграть невозможно!
Себастьян Коатес привёз три пенальти и удалился. В итоге его команда проиграла середняку.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019