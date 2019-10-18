«Реалу» и «Барселоне» дали три дня на переговоры о дате «класико»

Мадридский «Реал» и «Барселона» проведут переговоры о дате проведения матча 10-го тура испанской Примеры, сообщает Mundo Deportivo.



«Сливочным» и сине-гранатовым дали время до 10:00 по местному времени 21 октября, чтобы договориться о дате «класико».



Изначально матч «Барселона» – «Реал» был назначен на 26 октября, однако затем встреча оказалась под угрозой срыва. В настоящее время в Барселоне проходят протестные акции, связанные с решением испанского суда приговорить лидеров Каталонии к тюремным срокам за организацию референдума и митингов за отделение от Испании в 2017 году.



В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает первое место. В восьми турах «сливочные» набрали 18 очков. У «Барселоны» — на 2 очка меньше, сине-гранатовые занимают второе место.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» перенесён