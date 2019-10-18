«Ахмат» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция начнётся 18 октября в 19:30

Сегодня, 18 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).



После 12 туров «Ахмат», набрав 12 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (26) располагается на первой строчке.



С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.

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