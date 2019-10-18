Сорокин: я перестал попадать в стартовый состав «Рубина» по решению тренера

Защитник «Рубина» Егор Сорокин, который принадлежит «Краснодару», прокомментировал потерю места в основном составе команды в последних матчах.
«Провёл неудачный матч с «Сочи». Перестал попадать в стартовый состав. На данный момент таков выбор тренера. Тем не менее, я готов играть: тренируюсь, доказываю это. Мотивация у меня запредельная, хочу приносить пользу команде. Я, конечно, не всю жизнь играю за «Рубин», но меня этот клуб воспитал. Относиться к команде небрежно я себе позволить не могу.
Кто-то говорит, что мне всё равно и что после контракта с «Краснодаром» я потерял мотивацию. Но это всё абсолютная неправда. Во-первых, мне нужно получать игровую практику, повышать свой уровень. Во-вторых, если бы мне было всё равно, я бы не переживал из-за того, что не выхожу на поле, и ко многим вещам относился бы спустя рукава. А я играть очень хочу.
С Шароновым и его помощниками я эту ситуацию не обсуждал. Не сторонник такого подхода. Если тренер ставит другого футболиста в состав, значит, считает: он сильнее. Это решение тренера, не считаю правильным его обсуждать. Поэтому пытаюсь переубедить его своим трудом на тренировках», — приводит слова Сорокина Sport24.
- 18 октября 2019
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