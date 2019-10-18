Видаль: Дембеле должен понять, чего он хочет от жизни

Чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль поделился мнением об одноклубнике французском нападающем Усмане Дембеле.

«Усман — футболист с огромным талантом. Когда он достигнет зрелости, то станет важным игроком для «Барселоны» и сборной Франции. Но, очевидно, ему нужно повзрослеть. Начать прислушиваться к своему телу, быть лучше подготовленным, чтобы избежать травм. Если вы хотите быть лучшим, то должны вставать, есть и ложиться спать, думая о футболе. Я думаю, что Усман в какой-то момент поймёт, что ему нужно делать.



Я много с ним общаюсь. Он хороший мальчик. Он хочет стать лучшим. Дембеле прибыл в „Барсу“ в возрасте 20 лет без особого опыта. Усман должен понять, чего он действительно хочет в жизни, осознать, где и с кем он играет. Но я думаю, что вижу его прогресс. Он должен продолжать в том же духе», — приводит слова Видаля L'Equipe.