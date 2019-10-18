Тедеско: мы изучали «Рубин». Рассчитываем на хороший исход матча

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с казанским «Рубином».
«Было мало времени, чтобы полностью со всем познакомиться. Однако, несмотря на это, я увидел полное понимание со стороны игроков, они открыты для совместной работы и нововведений в команде.
Что касается игры с „Рубином“, то мы их изучали. Знаем, что начали провально, но сейчас они набирают очки. Команда у них достаточно быстрая и опасная в ситуациях один в один. Рассчитываем на хороший исход игры.
Упор на оборону или настрой на атаку? Нельзя разделять защиту и нападение. Голы начинают пропускать с атаки. Если атакующие игроки правильно располагаются, сопернику сложнее забить.
Приятно удивило то, что все игроки и сотрудники „Спартака“ любят клуб, это очень важно. Это мотивирует всех, когда они видят, как люди работают на клуб целыми днями, по 12 часов в день. Этим нельзя не восхищаться», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 18 октября 2019
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