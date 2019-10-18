Каррера: голод и амбиции помогут Роналду обойти Пеле по количеству голов

Бывший футболист «Ювентуса» и экс главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о нападающем туринского клуба Криштиану Роналду.



«Роналду выглядит на 28 лет, это просто невероятно. Его голод и амбиции помогут ему обойти Пеле по количеству голов. Сможет ли Криштиану играть до 40 лет? Зависит от того, как он будет себя чувствовать. Но я не удивлюсь, если так и произойдёт», — приводит слова Карреры Juvenews.eu со ссылкой на Tuttosport.



Напомним, в недавнем матче квалификации чемпионата Европы 2020 года между сборными Украины и Португалии (2:1) Роналду записал на свой счёт гол, который стал для него 700-м в карьере. Криштиану – шестой футболист в истории, которому удалось достичь такого показателя. В клубе 700 также числятся бразильцы Ромарио и Пеле, австриец Йозеф Бицан, немец Герд Мюллер и венгр Ференц Пушкаш.

Мендеш: уверен, Роналду обойдёт Пеле по количеству забитых мячей