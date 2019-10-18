В матче «Динамо» — «Краснодар» вратари сыграют в кепках в честь Яшина

РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и ФК «Динамо» готовят совместную программу праздничных мероприятий в честь 90-летнего юбилея со дня рождения легендарного отечественного вратаря Льва Яшина.

20 октября перед матчем «Динамо» — «Краснодар» возле стадиона состоится церемония возложения цветов к памятнику лучшему вратарю ХХ века. Также перед матчем пройдёт автограф-сессия динамовских ветеранов футбола — Александра Уварова и Владимира Пильгуя — двух вратарей, которые в разное время выступали за бело-голубых.

На матче «Динамо» — «Краснодар» ожидается присутствие вдовы Яшина — Валентины Яшиной, а также родственников выдающегося футболиста, которые произведут символический удар по мячу. Перед началом встречи дети, сопровождающие команды, а также вратари «Динамо» и «Краснодара», выйдут на поле в кепках.

Матчи ближайших туров РПЛ, ФНЛ и ПФЛ по решению Исполкома РФС будут посвящены памяти Яшина. Встречи начнутся с торжественного объявления заслуг и регалий легендарного вратаря, а также с видеоролика в честь его юбилея.

В 15:30 в манеже ЦСКА пройдёт товарищеский матч «Динамо» — «Сборная страны» с участием звёзд отечественного футбола разных лет, в числе которых Ринат Дасаев и Андрей Тихонов. Ворота «Динамо» будет защищать внук Льва Яшина — Василий Фролов.

«Лев Иванович Яшин — легенда не только отечественного, но и всего мирового спорта. Он навсегда остался в истории футбола, внёс огромный вклад в его популяризацию. Имя Яшина и сегодня известно любителям футбола во всём мире. Мы гордимся тем, что Лев Иванович представлял на поле нашу страну. Нам важно ценить и чтить своих героев, которые стали примерами для целых поколений спортсменов», — сказал президент РФС Александр Дюков.

«22 октября исполняется 90 лет со дня рождения великого вратаря Льва Ивановича Яшина. Его имя давно стало символом отечественного футбола. Беззаветная преданность Льва Ивановича нашей любимой игре, настоящий профессионализм и искренняя человечность являются достойным примером для подражания. Лев Иванович Яшин навсегда остаётся в наших сердцах как один из лучших футболистов мира, вратарь-новатор, душа команды», — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.