Мостовой: Тедеско с «Рубином» будет бегать, прыгать. Одно слово – показуха

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Рубином».



«Будет нервозная игра. После назначения Доменико Тедеско прошло очень мало времени, так что за такой короткий срок невозможно что-то кардинально изменить. Результат игры не будет иметь никакого значения. Тедеско будет стараться привлечь к себе внимание. Будет бегать, прыгать – показуха, одним словом. Если результат будет приемлемым, то многое возьмёт на себя. Допустим, «Спартак» проиграет, но Тедеско же не уволят. Неожиданностью не станут любые перестановки в составе красно-белых. Само назначение Тедеско для меня уже стало неожиданным.



Казанцы всё-таки не тот соперник, по игре с которым стоит делать выводы о своей собственной игре. Напряжения вокруг команды стало меньше. «Рубин» хороший соперник, чтобы проявить себя.



Что касается капитана команды, то в отсутствие Романа Зобнина и Георгия Джикии капитаном будет Андрей Ещенко – самый старший и опытный игрок. Надеюсь, что родные трибуны помогут спартаковцам вести игру первым номером», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

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