«Твиттер» «Амкара» переименовали в Tits. Там появилась эротическая реклама

В «твиттере» пермского «Амкара» произошли необычные изменения.
В аккаунте клуба была опубликована серия постов эротического содержания с призывом перейти по ссылке. Название страницы было заменено на «TITS!!!».
Напомним, «Амкар» прекратил существование в июне 2018 года. В своём последнем сезоне в Российской Премьер-Лиге пермская команда финишировала в зоне стыковых матчей, после чего по итогам двух встреч оказалась сильнее «Тамбова», претендовавшего на повышение в классе.
«Амкар» был основан в декабре 1994 года. За 10 лет команда преодолела путь от третьей лиги до высшего дивизиона, а в 2008 году добилась лучшего результата в своей истории, заняв четвёртое место в турнирной таблице чемпионате России и пробившись в квалификационный раунд Кубка УЕФА.
- 18 октября 2019
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