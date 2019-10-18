Первая открытая тренировка Тедеско и погоня Гулиева за Айртоном. Фото из Тушино

Сегодня, 18 октября, в Москве на базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку перед матчем с казанским «Рубином».

К матчу команду красно-белых готовит 34-летний специалист Доменико Тедеско, который заключил контракт со «Спартаком» до мая 2021 года. Его предыдущим клубом был гельзенкирхенский «Шальке-04».



Первый матч под руководством Тедеско «Спартак» проведёт завтра, 19 октября, на своём поле с «Рубином». Начало встречи — 16:30 мск.

«Спартак» располагается на 12-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 12-м туре московская команда потерпела поражение от «Краснодара» со счётом 1:2.

Лучшие кадры с открытой тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.