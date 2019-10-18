Титов: Соболев — лентяй по натуре, его надо постоянно раскачивать, прессовать

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов, входивший в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Енисее», поделился мнением о форварде «Крыльев Советов» Александре Соболеве, который ранее выступал за клуб из Красноярска.
«Понимали ли, в какого игрока может раскрыться Соболев? Конечно. Тем более он только раскрывается. Потенциал огромный, но знал, что в «Енисее» с такими данными не задержится, поэтому иногда халтурил.
Соболев чувствовал: конкуренция небольшая, степень доверия высокая. Лентяй по натуре, его надо постоянно раскачивать, мотивировать, прессовать. А габариты шикарные, чуть окрепнет, будет как Дзюба. Любит забивать дома, поддержка болельщиков для него важна. Оставалось подстёгивать, чтобы не расслаблялся. Дорос до сборной, молодец.
Гонор? А как же? Барнаульский, они такие. Частенько вся команда летела куда-нибудь эконом-классом, а Соболев бизнесом. Делал апгрейд через бонусную программу», — цитирует Титова «Матч ТВ».
- 18 октября 2019
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