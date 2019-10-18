Клопп: «Ливерпуль» настраивается на лучшую версию «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий в преддверии выездного матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 20 октября.
«Если «Юнайтед» хочет изменить ситуацию в этом сезоне, мы должны сделать так, чтобы это не произошло на этой неделе. Мы не нервничаем из-за победной серии и истории, которую можем написать. Чувствуем себя расслабленно и амбициозно. С уважением относимся к сопернику. Настраиваемся на лучший «Юнайтед», с которым можем встретиться.
Давление на Уле-Гуннара Сульшера? Хочу, чтобы у каждого тренера было достаточно времени, но ни один клуб не хочет ждать, пока придёт успех. После моих первых 29 матчей не было 100-процентной уверенности, что я идеально подхожу «Ливерпулю». Есть ли у меня совет для Сульшера? Нет, он в нём не нуждается», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
- 18 октября 2019
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