Сульшер отреагировал на фотографию Погба с Зиданом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал публикацию фотографии полузащитника команды Полем Погба с наставником «Реала» Зинедином Зиданом. Фото было сделано в Дубае во время перерыва на матчи сборных. Минувшим летом Зидан хотел приобрести Погба, но руководство «Реала» так и не договорилось с «Манчестер Юнайтед».

«И вновь мы говорим о фото! Я не слышал, чтобы Поль где-то говорил, что не хочет играть за «Манчестер Юнайтед». Он хочет оставаться в команде и хорошо играть.

Он является частью нашего плана развития, Поль отлично знает это, мы обсуждали с ним всё много раз. Он играл через боль, его активно критиковал. Но он вышел на поле в матче с «Рочдейлом» и «Арсеналом», хотя мог бы и не выходить. Он хотел играть.

Погба восстанавливается. У него было несколько дней выходных, тогда и было сделано это фото. К игрокам «Манчестер Юнайтед» приковано повышенное внимание, их фотографируют, о них ходят слухи. У меня с этим нет никаких проблем», — цитирует Сульшера Independent.