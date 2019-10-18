Каррера прокомментировал слухи о предложении возглавить «Дженоа»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Дженоа».
«Обращалось ли ко мне руководство «Дженоа»? Пока только разговоры, никаких предложений не было», — цитирует Карреру TuttoJuve.
«Дженоа» в семи турах набрал лишь пять очков. Генуэзцы занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице Серии А. После провального старта «Дженоа» отправил в отставку с поста главного тренера Аурелио Андреацолли. Предполагалось, что его место займёт экс-наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо, но он отказался от предложения руководства клуба.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привёл москвичей к чемпионскому титулу в Российской Премьер-Лиге.
Гаттузо, которого слухи связывали со «Спартаком», отказался возглавить «Дженоа»
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