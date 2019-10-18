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«Ахмат» — «Локомотив»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Ахмат» — «Локомотив»: составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Мбенге.

Запасные: Мелихов, Гиголаев, Анхель, Х. Кадыров, Гащенков, Швец, Садулаев, Харин, Михалак, Митришев, А. Кадыров, Понсе.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Магкеев, Мариу, Джорджевич, Эдер.

Запасные: Коченков, Кверквелия, Лысов, Хёведес, Рыбчинский, Куликов, Тугарев.

Встреча состоится сегодня, 18 октября, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».

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