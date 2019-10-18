Сарри: привык жить со скептическим отношением ко мне
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что может спокойно работать даже в условиях скептического отношения. Сарри возглавил «Ювентус» перед началом нынешнего сезона, назначение итальянского специалиста вызвало скептическую реакцию у многих болельщиков и специалистов.
«Сейчас нас не интересует турнирная таблица, цель — становиться лучше и лучше. Совершенно не важно, как закончился матч с «Интером». Я хочу, чтобы футболисты были сосредоточены на следующей игре, она будет сложной, учитывая, что мы возвращаемся после паузы на матчи сборных.
Не знаю, изменило ли отношение ко мне и к нам победа над «Интером». Скептическое отношение ко мне — то, с чем я привык жить. Поэтому меня это не волнует», — цитирует Сарри Football Italia.
Земан не считает, что «Ювентус» сможет выиграть скудетто в первый сезон Сарри
- 18 октября 2019
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