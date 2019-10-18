Крыховяк пропускает матч с «Ахматом» из-за желудочной инфекции

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк не смог помочь команде в выездной встрече 13-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» из-за желудочной инфекции, сообщает пресс-служба «железнодорожников» на странице клуба в «Твиттере».

Матч сейчас проходит в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». К 27-й минуте счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Локомотив». Приобрести и посмотреть прямую видеотрансляцию матча можно здесь.

«Локомотив», набрав 26 очков в 12 встречах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Ахмат» (12) занимает 14-е место.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».