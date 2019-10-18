Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Долгопрудный» — «Зенит-2». Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ахмат» — «Локомотив»: Джорджевича увезли на электромобиле после травмы

«Ахмат» — «Локомотив»: Джорджевича увезли на электромобиле после травмы
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич получил травму в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом». Нападающий москвичей покинул поле на 30-й минуте после неудачного приземления, вызванного контактом с Исмаэлом. Джорджевич не сумел вернуться на поле, его увезли на электромобиле. В итоге черногорца заменил Даниил Куликов, который дебютирует в составе «Локомотива».

После первого тайма «Локомотив» ведёт в счёте — 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте забил Александр Коломейцев, которому ассистировал Джорджевич.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».

«Локомотив», набрав 26 очков, лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 12 очками располагается на 14-й строчке. Перед перерывом на матчи сборных грозненцев возглавил Игорь Шалимов, заменивший на посту главного тренера Рашида Рахимова.

Джорджевич назвал двух кумиров своего детства
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019