«Ахмат» — «Локомотив»: Джорджевича увезли на электромобиле после травмы

Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич получил травму в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом». Нападающий москвичей покинул поле на 30-й минуте после неудачного приземления, вызванного контактом с Исмаэлом. Джорджевич не сумел вернуться на поле, его увезли на электромобиле. В итоге черногорца заменил Даниил Куликов, который дебютирует в составе «Локомотива».
После первого тайма «Локомотив» ведёт в счёте — 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте забил Александр Коломейцев, которому ассистировал Джорджевич.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».
«Локомотив», набрав 26 очков, лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 12 очками располагается на 14-й строчке. Перед перерывом на матчи сборных грозненцев возглавил Игорь Шалимов, заменивший на посту главного тренера Рашида Рахимова.
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