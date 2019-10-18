«Ахмат» — «Локомотив»: Джорджевича увезли на электромобиле после травмы

Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич получил травму в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом». Нападающий москвичей покинул поле на 30-й минуте после неудачного приземления, вызванного контактом с Исмаэлом. Джорджевич не сумел вернуться на поле, его увезли на электромобиле. В итоге черногорца заменил Даниил Куликов, который дебютирует в составе «Локомотива».

После первого тайма «Локомотив» ведёт в счёте — 1:0. Единственный мяч на 23-й минуте забил Александр Коломейцев, которому ассистировал Джорджевич.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».

«Локомотив», набрав 26 очков, лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 12 очками располагается на 14-й строчке. Перед перерывом на матчи сборных грозненцев возглавил Игорь Шалимов, заменивший на посту главного тренера Рашида Рахимова.