Мостовой — о назначении Тедеско: «Спартак» не может всё время брать кота в мешке

Бывший игрок московского «Спартака» и национальной команды России Александр Мостовой на своей странице в «Инстаграме» поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.
«Такой клуб, как «Спартак», не может всё время брать кота в мешке без соответствующего опыта и достижений. Все тренерские назначения в «Спартаке» последних лет — это история «А вдруг получится?». Но «Спартак» — это не поле для экспериментов, тем более они, как правило, проваливаются.
Тедеско — молодой тренер, который однажды попробовал себя в чемпионате Германии. Но достаточно ли оснований, чтобы рассчитывать на его успех в «Спартаке»? Новый тренер обладает достаточным опытом? У него есть команда, подходящая под его тренерские взгляды? Он работал за границей или понимает особенности российской лиги?
А ведь единственным тренером-иностранцем не из «Зенита» (который обладает безграничными кадровыми возможностями), выигравшим чемпионат России, был Массимо Каррера. В «Локомотиве» получилось только у Юрия Сёмина, в ЦСКА — только у Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого.
Это не значит, что тренером «Спартака» должен быть непременно россиянин. Но это должен быть тренер, соответствующий статусу такого клуба, как «Спартак». Вы можете представить, что в «Баварию» приглашают тренера из России, который сам никогда не играл в футбол?» — написал Мостовой.
- 18 октября 2019
-
21:17
-
21:04
-
20:52
-
20:25
-
20:23
-
20:10
-
19:58
-
19:43
-
19:41
-
19:15
-
19:14
-
19:08
-
18:41
-
18:38
-
18:25
-
18:16
-
18:16
-
18:02
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:27
-
17:26
-
17:12
-
16:54
-
16:43
-
16:40
-
16:38
-
16:22
-
16:20
-
16:12
-
16:12
-
15:45
-
15:42
-
15:32