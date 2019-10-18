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Мостовой — о назначении Тедеско: «Спартак» не может всё время брать кота в мешке

Мостовой — о назначении Тедеско: «Спартак» не может всё время брать кота в мешке
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок московского «Спартака» и национальной команды России Александр Мостовой на своей странице в «Инстаграме» поделился мнением о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

«Такой клуб, как «Спартак», не может всё время брать кота в мешке без соответствующего опыта и достижений. Все тренерские назначения в «Спартаке» последних лет — это история «А вдруг получится?». Но «Спартак» — это не поле для экспериментов, тем более они, как правило, проваливаются.

Тедеско — молодой тренер, который однажды попробовал себя в чемпионате Германии. Но достаточно ли оснований, чтобы рассчитывать на его успех в «Спартаке»? Новый тренер обладает достаточным опытом? У него есть команда, подходящая под его тренерские взгляды? Он работал за границей или понимает особенности российской лиги?

А ведь единственным тренером-иностранцем не из «Зенита» (который обладает безграничными кадровыми возможностями), выигравшим чемпионат России, был Массимо Каррера. В «Локомотиве» получилось только у Юрия Сёмина, в ЦСКА — только у Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого.

Это не значит, что тренером «Спартака» должен быть непременно россиянин. Но это должен быть тренер, соответствующий статусу такого клуба, как «Спартак». Вы можете представить, что в «Баварию» приглашают тренера из России, который сам никогда не играл в футбол?» — написал Мостовой.

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