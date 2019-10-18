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Симеоне — о проведении матча Примеры в США: мы готовы биться в любом месте

Симеоне — о проведении матча Примеры в США: мы готовы биться в любом месте
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что его не беспокоит возможное проведение матча 16-го тура Примеры с «Вильярреалом» в США. Руководство Примеры планирует провести встречу в Майами в декабре с целью популяризации испанского футбола в США.

«Мы будем играть в Саудовской Аравии, Боливии или Турции, мы готовы биться в любом месте. А вообще, в мире существуют гораздо более важные вопросы и проблемы, чем футбол. Например, мы надеемся, что в Барселоне наступит мир и спокойствие», — цитирует Симеоне Football Espana.

Первоначально планировалась, что Примера проведёт в США матч «Барселона» — «Жирона», но руководители обоих каталонских клубов выступили резко против этой инициативы.

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