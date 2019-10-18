Джорджевич мог получить разрыв крестообразных связок в матче с «Ахматом»

Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич, получивший травму в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом», может выбыть на долгий срок, сообщает Sport24. По данным источника, у Джорджевича подозревают разрыв крестообразной связки колена.

Джорджевич был заменён на 30-й минуте. После фола Исмаэла форвард «Локомотива» неудачно приземлился на газон. В итоге его увезли с поля на электромобиле.

Джорджевич участвовал в забитом мяче «Локомотива», он отдал результативную передачу Александру Коломейцеву.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Ахмат» располагается на 14-й строчке с 12 очками. Перед перерывом на матчи сборных грозненцев возглавил Игорь Шалимов, заменивший на посту главного тренера Рашида Рахимова.