Джорджевич мог получить разрыв крестообразных связок в матче с «Ахматом»

Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич, получивший травму в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом», может выбыть на долгий срок, сообщает Sport24. По данным источника, у Джорджевича подозревают разрыв крестообразной связки колена.
Джорджевич был заменён на 30-й минуте. После фола Исмаэла форвард «Локомотива» неудачно приземлился на газон. В итоге его увезли с поля на электромобиле.
Джорджевич участвовал в забитом мяче «Локомотива», он отдал результативную передачу Александру Коломейцеву.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».
«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Ахмат» располагается на 14-й строчке с 12 очками. Перед перерывом на матчи сборных грозненцев возглавил Игорь Шалимов, заменивший на посту главного тренера Рашида Рахимова.
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