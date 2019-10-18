Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Долгопрудный» — «Зенит-2». Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джорджевич мог получить разрыв крестообразных связок в матче с «Ахматом»

Джорджевич мог получить разрыв крестообразных связок в матче с «Ахматом»
Футбол / РПЛ 0

Форвард «Локомотива» Лука Джорджевич, получивший травму в матче 13-го тура РПЛ с «Ахматом», может выбыть на долгий срок, сообщает Sport24. По данным источника, у Джорджевича подозревают разрыв крестообразной связки колена.

Джорджевич был заменён на 30-й минуте. После фола Исмаэла форвард «Локомотива» неудачно приземлился на газон. В итоге его увезли с поля на электромобиле.

Джорджевич участвовал в забитом мяче «Локомотива», он отдал результативную передачу Александру Коломейцеву.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Локомотив».

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Ахмат» располагается на 14-й строчке с 12 очками. Перед перерывом на матчи сборных грозненцев возглавил Игорь Шалимов, заменивший на посту главного тренера Рашида Рахимова.

«Ахмат» — «Локомотив»: Джорджевича увезли на электромобиле после травмы
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019