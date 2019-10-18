Гринвуд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 18-летним форвардом Мэйсоном Гринвудом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года и предусматривает опцию продления контракта на год.

Гринвуд является воспитанником академии «красных дьяволов», в структуре клуба он находится с семи лет. Нападающий стал самым молодым игроком манкунианцев, выходивших на поле с момента основания Премьер-лиги.

«Я вырос фанатом «Манчестер Юнайтед», выйти на поле в этой футболке — моя мечта, которая осуществилась. Когда я играю за «Юнайтед», то понимаю, что представляю всю академию, а также хочу своими выступлениями на поле отблагодарить всех моих тренеров за веру в меня. Я постоянно учусь у тренера и всего персонала и знаю, что это идеальный клуб для развития моего потенциала», — сказал Гринвуд.

В текущем сезоне на счету английского нападающего два гола в девяти матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах.