Шалимов: забить «Локомотиву» очень сложно, то есть это не только наша вина

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча, проходившая в Грозном, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Сложно создать моменты против „Локомотива“. Есть травмы, дисквалификации, но команда такая же боевая. В любом составе они очень уверенно чувствуют себя без мяча, в позиционных атаках, а контратаки почти не пропускают, поскольку всё время сзади пять человек. Поэтому сложно было и уходить в быстрые атаки, и создать моменты в позиционной атаке. Да, мяч во втором тайме контролировали, пытались что-то создать. Но играть против такой команды сложно, и над этим нужно работать. Мы и на флангах должны были быть активнее. То есть не всё сделали из того, что планировали. Но это не только наша вина. Мы всё-таки играли с „Локомотивом“. Они сильны в контратаках, и их оборону взломать сложно.

В чём были наши шансы? С углового мы пробили пару раз головой по воротам. Нестандартных ходов не было — старались играть низом, что готовили две недели. Но свалились на длинные передачи — всё теряли, даже после пары передач получили контратаки. Нужно время, чтобы перестроиться. „Локомотив“ — такая команда, они таким образом набирают очки — не только с нами, но и с лидерами. То есть они играют примерно одинаково со всеми. Им забить очень сложно. То есть это не только наша вина сегодня, но и большая заслуга „Локомотива“», — сказал Шалимов в эфире «Матч Премьер».