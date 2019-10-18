Зидан — о переносе матча с «Барселоной»: я лучше помолчу

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о переносе матча Примеры с «Барселоной». Встреча, которая должна была состояться 26 октября в столице Каталонии, была перенесена на более поздний срок. Скорее всего, команды сыграют в декабре. Перенос связан с напряжённой обстановкой в Барселоне, где проходят массовые акции протеста из-за судебных приговоров каталонским общественникам.

«Мы будем делать то, что нам скажут. У «Барселоны» и у нас будет своя позиция. Если мы должны сыграть 26 октября, сыграем 26 числа. Если назначат другой день, хорошо, сыграем в тот день.

У меня есть свои предпочтения, но я их не скажу. Если я даже выскажу своё мнение, ничего не изменится. Поэтому я лучше помолчу», — цитирует Зидана Marca.