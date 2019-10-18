Сёмин: игроки «Локомотива» бьются за каждый эпизод. Они молодцы

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий после победы со счётом 2:0 в выездном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Я бы не сказал, что в ходе матча даже сомнений в нашей победе не возникало. Хотел бы поблагодарить ребят. В каком бы составе мы ни играли, какие бы изменения ни происходили, они бьются за каждый эпизод, сражаются за каждый мяч, каждое очко. Это главное. Мы переживём и этот этап, который не позволяет выходить всем игрокам из-за травм. Выздоровление отдельных игроков будет уже перед матчем с «Ювентусом». Хорошо, что завоевали три очка, движемся дальше. Игроки — молодцы.

Дебют Куликова? Можно сказать, что и Магкеев дебютировал. Одно дело — выходить на 15 минут, а другое — на весь матч. Он сыграл неплохо. Куликов давно тренируется с нами, практически с основным составом всё время находится. Они молодцы. Ребята вышли и не только не испортили ничего, но и хорошо играли», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».