Давид Луис: «Арсенал» может побороться за титул АПЛ в этом сезоне

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис оценил шансы своей команды на чемпионский титул английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Если что-то начинаешь, но не считаешь, что можешь победить, то ничего не добьёшься в жизни. Всегда должны быть амбиции и мечты. Конечно, нужно оставаться скромным и понимать, как можно достичь подобной цели.

Это то, что ты должен делать каждый день. Необходимо понять план, усердно работать и помнить, что если предоставится возможность что-то выиграть, нужно будет приложить ради этого все усилия.

Если не получилось, необходимо узнать причину. Но моё видение, мои амбиции и моя воля — всегда сражаться за титул. У нашего клуба есть такая возможность», — приводит слова бразильского футболиста NBC Sports.

«Арсенал», набрав 15 очков в 8 матчах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.