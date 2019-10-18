Евсеев — о «Джокере»: потерял время. Просто ужас. Смысл фильма так и не понял
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от просмотра американского психологического триллера «Джокер». Картина вышла в России 3 октября.
«Я не так часто хожу в театр, но мне приятно там находиться. Вчера, например, сходил на разрекламированный фильм «Джокер» — потерял время. Это ужас просто. Столько рекламы, а смысл фильма я так и не понял, даже уснул. Лучше сходить в театр, там больше полезного», — сказал специалист в интервью.
Видео можно посмотреть на канале «Уфы» в YouTube.
«Уфа», набрав 15 очков в 12 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 13-м туре команда Евсеева сыграет с московским ЦСКА. Встреча состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» 20 октября, начало — в 14:00 мск.
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